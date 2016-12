"Mi sono innamorato e lascio il sacerdozio": l'annuncio del parroco di Venezia durante la messa

"Mi sono innamorato e lascio il sacerdozio": queste le parole di don Marco Scarpa , parroco a San Pantalon , a Venezia . Non capita spesso che un prete faccia marcia indietro e decida di rinunciare alla toga, ma capita. E mai senza far discutere. Quello che più stupisce del prete veneziano, però, è che l'abbia annunciato pubblicamente ai fedeli al termine della messa della domenica mattina. Il sacerdote ha fatto sapere di aver già concordato la sua decisione con il patriarca Francesco Moraglia . Don Marco abbandona - almeno per un pò, precisa - i ruoli di parroco a San Pantalon e di responsabile diocesano per l'Ecumenismo.

Il parroco ha annunciato di voler prendere una pausa, per riflettere sulle sue scelte di vita. Si è scusato per i peccati e ha ringraziato i fedeli per gli anni trascorsi insieme. Per ora, comunque, si tratta di una sospensione, revocabile in qualsiasi momento e senza una durata prestabilita. Ad ogni modo, la parrocchia è stata già affidata a un altro parroco, perchè don Marco non può più celebrare i sacramenti.