"Mi sento l'assassina di mia figlia perché non l'ho vaccinata": la tragica storia di una giovane mamma

Roberto Burioni, medico e specialista in immunologia clinica, da tempo impegnato in una battaglia in difesa dei vaccini, ha pubblicato su Facebook un toccante messaggio di una giovane mamma, Antonella Salimbene, che ha perso la sua bambina Azzurra per una meningite. Nel messaggio la donna esprime il suo dolore per aver ascoltato il parere di una pediatra, che le consigliava di non vaccinare la figlia contro il meningococco di tipo C, essendo una malattia rara.