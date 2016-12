"Furbetti del cartellino" nel comune di Sulmona, 25 indagati per assenteismo

Arrivano i primi provvedimenti per i cosiddetti "furbetti del cartellino" del comune di Sulmona, in Abruzzo. La Guardia di Finanza, su ordine della Corte dei Conti, ha notificato 25 indagati per assenteismo con sanzioni che variano per ogni singolo caso.

La multe partono da alcune migliaia di euro, fino ad arrivare a 120 mila per i dirigenti coinvolti nell'inchiesta. Un filmato, realizzato con le telecamere dislocate all'ingresso degli uffici comunali, ha permesso agli investigatori di incastrare 46 lavoratori. Dipendenti che timbravano il loro badge e quello degli altri per poi uscire, tenevano l'ombrello aperto o il casco da ciclista in testa per non farsi riconoscere. Alcuni di loro sono stati colti in flagrante mentre andavano al mercato, al bar, in palestra o raggiungevano l'amante invece di occupare il posto di lavoro.



Non si esclude che altri provvedimenti possano arrivare nei prossimi giorni. La procura, intanto, va avanti con l'inchiesta penale che coinvolge anche i soci delle cooperative che garantiscono servizi all'ente locale.