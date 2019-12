“Uomini e Donne”, Tina contro Gemma: “Spero che Juan esca con altre donne”

L’incertezza di Gemma nell’ accettare la corte di Juan Luis a “Uomini e Donne” ha portato all’ennesima discussione con Tina. La dama torinese, infatti, ha confidato d’essere veramente interessata al corteggiatore il quale, però, sembrerebbe avere attorno a sé le attenzioni di molte donne. Gemma avrebbe quindi reagito da donna molto gelosa facendo allontanare ancora di più Juan. Questo atteggiamento però non è piaciuto agli opinionisti e in particolare a Tina che grida furiosa: “Non è il tuo fidanzato, non è tuo marito e anche le altre donne possono chiedere il suo numero e uscirci insieme. Glielo auguro. Lo stai perdendo”.