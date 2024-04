"Uomini e Donne", Maura e Gianluca lasciano insieme il programma 

A "Uomini e Donne" una nuova coppia è pronta ad abbandonare insieme il programma. Si tratta di Maura e Gianluca che nella puntata del 16 aprile decidono di salutare lo studio e vivere il loro amore lontano dalle telecamere. A prendere l'iniziativa è Maura che a sorpresa chiede in puntata al cavaliere di iniziare un nuovo percorso insieme. "Per me Gianluca è stato come un terremoto. È riuscito a far crollare le barriere che ho sempre innalzato per il mio passato", dichiara Maura prima di fare entrare una torta in studio con un messaggio speciale.

"Vivimi senza paura", è quello che Maura chiede a Gianluca che emozionato non riesce a trattenere le lacrime. "Lei mi piace tanto e inizialmente l’ho anche evitata perché è molto pericolosa. Ci siamo baciati e da lì mi sono inguaiato", commenta il cavaliere che, d'accordo con la dama, è pronto a vivere questa nuova storia d'amore. "Sei cotto e si vede", commenta l'opinionista Gianni Sperti, anche lui visibilmente commosso.