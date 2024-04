Cristiano Malgioglio: "Ho scritto una dedica d'amore a Cristiano Ronaldo"

In collegamento con lo studio di "Verissimo" il camaleontico Cristiano Malgioglio, anche in questa edizione tra i giurati del talent di Maria De Filippi "Amici", parla a Silvia Toffanin di alcuni suoi brani in uscita questa estate tra cui una canzone dedicata al calciatore Cristiano Ronaldo. "Usciranno dei brani molto belli per l'estate, tra questi c'è una dedica d'amore che ho voluto fare a Cristiano Ronaldo" ha detto il cantautore.

"Non sono innamorato di lui ma è un personaggio che mi piace, una dedica d'amore viscerale se così si può dire. Sai io amo dedicare le mie canzoni ai personaggi che mi piacciono, ovviamente lui non sa nulla, la ascolterà e chissà cosa penserà. Ti ho stupito vero Silvia?" confida sorridente Malgioglio che per la prima volta, dopo vent'anni, ha tolto gli occhiali da sole spiegando di aver risolto dopo tanto tempo il problema che aveva alla vista. "Molti penseranno che l'ho fatto per la blefaroplastica, in realtà ho sempre avuto problemi con le luci" ha spiegato Cristiano Malgioglio alla conduttrice e padrona di casa Silvia Toffanin.