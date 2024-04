Alessandra Celentano: "A 13 anni sono andata in Ungheria a studiare danza"

In collegamento con lo studio di "Verissimo" Alessandra Celentano, la mitica prof. di ballo di "Amici", racconta la prima volta che adolescente si è separata dalla sua famiglia. "A 13 anni sono andata in Ungheria a studiare danza. È stata dura, all'epoca erano paesi chiusi ed eravamo molto controllate. Anche dal punto di vista fisico non è stato semplice: alle sette e trenta della mattina si era già in sala fino alla sera senza mai fermarci. È stato un mezzo shock" ha detto la Celentano a Silvia Toffanin.

"Da una parte avevo la sensazione del distacco, dall'altra però era talmente forte in me la voglia di imparare e andare avanti in questa esperienza che riuscivo ad abbattere la tristezza. Andavo avanti come un soldatino senza far capire ai miei genitori la mia sofferenza. Sono sempre stata così, non ho mai riversavo i miei problemi sulla famiglia perché non volevo dare loro preoccupazioni. Mi sono sempre affiancata a delle buone amicizie per farmi aiutare e per poter parlare. Di carattere non mi piace chiedere o riversare sulle altre persone quindi tendo a risolvere sempre da sola tutte le mie problematiche, sia pratiche che psicologiche" ha concluso la prof di "Amici".