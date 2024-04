"Terra Amara", le anticipazioni in esclusiva a "Verissimo"

Silvia Toffanin manda in onda in esclusiva un anticipazione delle prossime puntate di "Terra Amara", in onda domenica 28 aprile su Canale 5, e ospita in studio Serpil Tamur, l'attrice che interpreta la dolcissima "nonnina" Azize, con suo marito Uygur. Nel video si vede Abdulkadir Keskin, personaggio enigmatico e vendicativo, circondato dalla polizia che gli chiede di arrendersi.

Una volta catturato dalle forze dell'ordine, a dare l'annuncio della notizia è Fikret Fekeli: "Miei cari concittadini, vi ho convocati qui oggi per darvi una bella notizia. L'assassino di mio zio, Abdulkadir Keskin è stato arrestato. Finalmente è stata fatta giustizia per la morte di una persona amata da tutti. Oggi è un grande giorno perché la giustizia ha trionfato!".