Da "Terra Amara" a "Endless Love," il successo delle serie tv turche 

Si chiamano dizi (che in turco significa serie televisive) e sono le serie tv turche che negli ultimi dieci anni hanno riscosso notevole successo non solo in Italia , ma in tutto il mondo.

La nascita delle dizi - Le prime serie tv turche risalgono agli anni Duemila. Affascinano subito il mondo arabo e in poco tempo prendono il posto di quelle egiziane e siriane. Il pubblico arabo considera la Turchia un paese dallo stile di vita moderno, ma allo stesso tempo legato a molti valori tradizionali. Per questo motivo l’interesse si è subito spostato verso questi prodotti a discapito di quelli occidentali che rappresenterebbero, secondo il loro punto di vista, la popolazione araba in maniera negativa e stereotipata.

Il caso Gümüş - La prima serie tv turca a farsi strada oltre i confini nazionali è stata Gümüş (Argento). In onda per la prima volta nel 2005 è composta da 100 puntate divise il tre stagioni. Nel 2008 viene acquistata da una società di distribuzione Saudita ed esportata in alcuni paesi arabi e nei Balcani. In Egitto ha un grande successo e via via in Siria, Libano, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Macedonia, Bulgaria e Albania fino ad arrivare in Argentina. Da questo momento in poi il successo dei Turkish drama è stato inarrestabile e secondo la Camera di Commercio di Istanbul, nel 2022 le esportazioni delle serie tv valevano circa 600 milioni di dollari. I diritti sono stati venduti in 152 paesi e, sebbene il grande successo riguardi soprattutto i paesi del Medio Oriente, le celebri piattaforme di streaming hanno agevolato la diffusione di questo genere di contenuti.

Protagonista della serie è Gümüş, una donna che supera gli ostacoli e raggiunge gli obiettivi della sua vita, non solo sentimentali ma anche professionali, scontrandosi spesso in una società maschilista. Se si considera che quando è andata in onda la serie i media egiziani erano pieni di guerra e violenza, non è un caso che questo prodotto abbia avuto un grande successo e abbia portato in qualche modo a un "riscatto femminile da non sottovalutare". A porre l'attenzione su questo aspetto è la registra greca Nina Maria Paschalidou che nel documentario Kismet: How Turkish Soap Operas Changed the World (2014) spiega di come "Gümüş abbia portato il romanticismo". "Ogni donna araba cominciò a chiedersi perché il marito non la amasse nel modo in cui era amata Noor (Gümüş) ", dichiara una ragazza intervistata nel documentario. La regista spiega come le donne, da Gümüş in poi, abbiano iniziato a mettere in discussione alcuni aspetti culturali aspirando a un cambiamento della società turca. Dopo Gümüş è stata la volta di Binbir Gece, serie tv ispirata alla raccolta di fiabe "Le mille e una notte". Un grande successo distribuito in 80 Paesi, ma così come Gümüş non è mai arrivata sui nostri schermi. La prima serie turca trasmessa in Italia è stata "Cherry Season - La stagione del cuore", in onda su Canale 5 nell'estate del 2016. La storia d'amore tra Öykü e Ayaz apre il filone delle serie tv turche su Canale 5 fino ad arrivare al successo di "Daydreamer. Le ali del sogno". In onda nell'estate del 2020 ha intrattenuto oltre 2 milioni di spettatori con uno share che ha oscillato dal 18% al 21% nel daytime pomeridiano.

Il soft power - Quando si parla del successo delle soap turche non si può fare a meno di citare il fenomeno del soft power. Secondo studiosi e politologi, il governo turco affiderebbe grande importanza strategica al settore audiovisivo al fine di mostrare all'estero un'immagine positiva della Turchia. Non a caso la maggior parte delle serie sono girate a Istanbul la città turca che guarda all'Occidente, considerata moderna ma legata alla cultura e alle tradizioni arabe. Ciononostante restano forti interferenze governative volte a costringere il settore dizi a conformarsi alla linea religiosa e nazionalista del Paese. Si pensi dunque alle serie storiche come, per esempio, Diriliş: Ertuğrul (Resurrezione: Ertuğrul, 2017), che ritrae il periodo precedente la fondazione dell'Impero Ottomano con una parte dedicata alla conquista in nome dell’Islam. O anche semplicemente all'obbligo di sfumare le scene di alcol e sigarette al fine di non essere denunciati all'organo di controllo che impone multe anche per scene di sesso o altri contenuti allusivi. Inoltre secondo alcuni questi contenuti avrebbero permesso alla Turchia di esercitare una forte influenza culturale in paesi come Bangladesh, Qatar e Algeria.

Il successo in Europa - Nonostante in Italia le soap opera turche abbiano avuto un grande successo è la Spagna il paese dove sono più seguite. Secondo una società che analizza gli ascolti televisivi, nella prima metà del 2023 le tre serie più seguite erano proprio turche. Inoltre doppiare una serie turca in spagnolo è più conveniente visto che consente di esportare il medesimo prodotto in America Latina dove le telenovela (che per certi aspetti possono essere considerate simili alle dizi turche) sono da sempre molto seguite.

Come si chiama la nuova serie turca? - "Endless Love" è l'ultima serie del pomeriggio di Canale 5 che ha preso il posto di "Terra amara". La soap con Neslihan Atagül e Burak Özçivit che ha già riscosso notevole successo si aggiunge alle serie tv turche seguitissime dal pubblico di Mediaset come "Daydreamer", "Bittersweet". Dopo essere trasmessa in Turchia tra la fine del 2015 e la metà del 2017, "Endless Love" è stata acquistata in oltre 110 paesi (compresi gli Stati Uniti dov'è la serie turca più vista). La soap è stata doppiata in più di 50 lingue arrivando anche in Italia dove le serie televisive provenienti dallo stesso Paese hanno già dimostrato di avere una accoglienza incredibile, come provano i dati di ascolto di "Cherry Season - La stagione del cuore", "My Home My Destiny", "Dreams and Realities" e, soprattutto, "Terra Amara". I protagonisti del Turkish drama sono Nihan e Kemal. Quest'ultimo, di umili origini, un giorno incontra la benestante Nihan. Tra i due nasce subito un tenero sentimento e, dopo essersi frequentati, si giurano amore eterno. Tuttavia, la madre di Nihan, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoglu. Kemal e Nihan si incontreranno nuovamente solo dopo cinque, lunghi anni. I due si vedranno a Istanbul, città dove entrambi vivono, in più occasioni. Nel primo episodio il giovane, di famiglia modesta, avrà modo di farsi valere agli occhi della ragazza salvandola da un annegamento. All'interesse reciproco corrispondono però i primi ostacoli. Kemal e Nihan si ritrovano più adulti, col primo, diventato ingegnere, chiamato a lavorare a un progetto dell'azienda di Emir. Ovviamente, i sentimenti tra i due sono rimasti intatti. Un rapporto che sarà in grado di dare vita a un triangolo amoroso che si pone al centro di una storia fatta di complotti, intrighi e segreti che affiorano da un passato che minaccia costantemente di compromettere il presente.

Quali sono le serie turche trasmesse in Italia su Canale 5? - Dal 2016 a oggi su Canale 5 sono andate in onda 14 dizi. La prima, nell'estate del 2016, è stata "Cherry Season - Le stagioni del cuore". Alla quale è seguita nel 2019 "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". Un anno dopo il pubblico di Canale 5 si è appassionato a "DayDreamer - Le ali del sogno", sere tv turca seguita da oltre 2 milioni di telespettatori, che ha consacrato il successo italiano del suo protagonista Can Yaman, attore turco ormai popolarissimo in Italia. Nello stesso anno è andata in onda la serie "Come Sorelle". Nel 2021, sempre nel periodo estivo, "Love is in the air", insieme a "Mr Wrong" trasmessa nello stesso periodo, sulla medesima rete ma a orari differenti. Mentre da luglio 2022, a giugno 2023 il pubblico di Canale 5 si è appassionato alla storia d'amore di Cesur e Süha, protagonisti di "Brave and Beautiful". Seguono, in ordine cronologico, "Terra Amara" tutt'ora in onda da luglio 2022, "La ragazza e l'ufficiale" terminato a settembre 2023, "Interrupted - L'amore incompiuto" (2023), "My Home My Destiny" (terminata a febbraio 2024), "Dreams and Reality", in esclusiva sul servizio di streaming Mediaset Infinity dal 29 gennaio, al 4 marzo 2024, insieme a "Everywhere I go - Coincidenze d'amore". Infine dall'11 marzo il pubblico di Canale 5 segue con grande interesse "Endless Love".

Dove guardare le serie turche in italiano? - "Endless Love" è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10 e il sabato dalle 14:30. Sul portale Mediaset Infinity, inoltre, è possibile recuperare tutte le puntate della serie. Lì sarà possibile conoscere anche tutte le anticipazioni, leggere gli articoli sulle trame e i riassunti di tutte le puntate. "Endless Love", di fatto, ha sostituito nella programmazione quotidiana della rete "Terra Amara", serie televisiva popolarissima, che volgerà a termine nei prossimi mesi e premiata con molte prime serate di successo. A partire dallo scorso 11 marzo, la serie ha conquistato immediatamente l'entusiasmo dei social che hanno apprezzato le prime puntate. Quella di portare in Italia il mondo delle serie turche si conferma quindi un'intuizione vincente per Canale 5: ancor di più perché "Endless Love" ha vinto l'International Emmy Award 2017 con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, interpreti molto famosi in Turchia.