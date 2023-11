"Terra Amara", il cast e i personaggi della soap opera turca

Ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la serie prende il via a Istanbul, dove vivono i giovani promessi sposi Zuleyha Altun e Yilmas Akkaya . La coppia è presto costretta a scappare in provincia dopo un tragico evento. La storia d'amore fra i due non avrà un lieto fine.

"Terra Amara" è la fortunata serie tv turca in onda su Canale 5 al pomeriggio e, dal 5 novembre, la domenica in prima serata.

La trama di "Terra Amara" Zuleyha Altun e Yilmas Akkaya, lasciata Istanbul, si ritrovano in campagna, nella zona di Çukurova, situata nella provincia di Adana. Qui, fingendosi fratelli e non essendo ancora sposati, trovano lavoro nella tenuta del signore locale, Demir Yaman, che presto si innamora di Zulehya. La serie segue le vicende dei protagonisti per vari anni: Zuleyha sarà costretta a sposare Demir Yaman mentre Yilmas è in carcere. Dopo essere uscito, Yilmas deciderà di sposare un'altra donna, la dottoressa Mujgan, per provare a dimenticare la sua amata.

Il cast completo, gli attori e i personaggi di "Terra Amara" Zuleyha Altun è una delle protagoniste della serie. Molto determinata nonostante la sua giovane età, la ragazza imparerà a gestire il marito prepotente e a farsi valere nella terra di Çukurova, occupandosi della gestione della villa degli Yaman. A interpretare Zuleyha è l’attrice Hilal Altınbilek. 32 anni, nata a Smirne, ha origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre. Laureata in Economia aziendale presso l’Università di Ege, coltiva fin da piccola il sogno della recitazione e debutta nel 2011, a venti anni, quando entra a far parte del cast di "Derin Sulr" (Deep Waters). Il successo arriva proprio grazie a "Terra Amara", che in Turchia va in onda in tv dal 2018 al 2022. Ospite a "Verissimo" a maggio, Hilal Altınbilek ha confessato di essere fidanzata con lo scrittore Mehmet Can Uzun: "Stiamo insieme da otto mesi e siamo molto felici", aveva raccontato. "Ho trovato in lui un compagno, un amico, un complice".

Yilmas Akkaya, il promesso sposo di Zuleyha, diventa molto ricco grazie a un compagno di cella, fino a trasformarsi in un signore della città, pronto a sfidare l’autorità di Demir Yaman, che ha sposato la sua amata Zuleyha. A interpretare Yilmas è l’attore Uğur Güneş. Nato il 13 gennaio 1987 ad Ankara, inizia già durante il liceo la sua carriera di attore grazie all'Ankara Art Theatre. Si laurea all'Università di Ankara nel dipartimento di recitazione della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia. Il suo primo ruolo televisivo risale al 2011, grazie alla serie "Yeniden Başla". Nel corso degli anni ottiene diversi riconoscimenti diventando uno degli attori più apprezzati del Medio Oriente. Nel 2023, è il protagonista di "Al Sancak", una nuova serie tv in onda in Turchia dove interpreta un comandante delle forze speciali turche. Ospite a Verissimo, Uğur Güneş ha raccontato la morte di Yilmas: "Voglio molto bene a quel personaggio, ha avuto un ruolo chiave nella mia vita. Ma è stato giusto dirgli addio".

Demir Yaman è il signore di Çukurova. Qui ha una grossa tenuta, contadini che lavorano per lui e influenza in tutta la città. Si innamora a prima vista di Zuleyha e ostacola in tutti i modi l'amore tra lei e Yilmas, fino a farsi sposare dalla ragazza. Il personaggio è interpretato da Murat Ünalmış, 42 anni, nato nella città turca di Kayseri. Dopo la laurea in Economia, ha studiato recitazione a Istanbul. Il suo primo ruolo è arrivato nel 2003. Da allora, ha avuto molte parti in tv che lo hanno reso celebre in patria, ma è solo con "Terra Amara" che arriva il successo internazionale. Dal 2011 al 2012 è stato sposato con l'attrice Birce Akalay. Ospite di "Verissimo", Murat Ünalmış aveva confessato di avere una relazione con una ex giocatrice di basket, Albena Ilieva, sport che anche lui ha praticato a livello professionale. I due si sono sposati a fine settembre.

Mujgan Hekimoglu è una pediatra che arriva a Çukurova per lavorare nell'ospedale della città. La donna si innamora di Yilmas, non sapendo che lui è stato promesso sposo di Zuleyha e soffre perché la sua amata si è sposata con Demir Yaman. L'uomo decide di sposare Mujgan, pur non essendo innamorato. Mujgan, in preda alla gelosia, arriverà a tentare di uccidere Zuleyha per salvare il suo matrimonio. A interpretare Mujgan è Melike Ipek Yalova, 39 anni, nata nel 1984 a Istanbul. Si è laureata al Dipartimento di Relazioni Internazionali dell'Università di Bilkent e ha conseguito un Master in Politica Internazionale all'Università La Sapienza di Roma. La sua carriera di attrice inizia nel 2011 con la serie in costume "The Magnificent Century", nella quale dà il volto alla principessa castigliana Isabella. Melike Ipek Yalova è stata sposata con lo scrittore Altuğ Gültan dal 2019 al 2021. Ospite a Verissimo, Melike Ipek Yalova ha spiegato il rapporto che la lega a Uğur Güneş: "Ha un posto nel mio cuore".

Chi sono i cattivi di "Terra Amara" A parte Demir e Mujgan, che non permettono l'amore fra i due protagonisti, ci sono molti altri personaggi secondari che creano delle divisioni nel paese. L'attrice Vahide Perçinche è stata Hunkar Yaman, la mamma di Demir. Personaggio inizialmente estremamente negativo, avrà una evoluzione positiva negli anni, fino alla morte violenta per mano di Behice, la zia perfida di Mujgan. Behice, interpretata da Esra Dermancıoğlu, è invece un personaggio negativo per tutto lo svolgimento del suo arco narrativo. Anche Behice muore, dopo che i suoi crimini sono stati scoperti. La morte di queste due figure rende centrale la presenza di un'altra donna, Sevda Caglayan, celebre cantante che fu l'amante del padre di Demir. Demir usa la donna per punire la madre dopo uno scontro e, dopo la morte di Hunkar, invita addirittura Sevda nella tenuta. Qui Sevda controlla l'andamento della relazione fra Demir e Zuleyha, facendo di tutto per fare in modo che i due non divorzino. Sevda è interpretata da Nazal Kesal. Sevda ha un figlia segreta, Umit, che diventerà molto importante nelle ultime stagioni della serie tv.

Altra grande antagonista della serie è Sermin Yaman, figlia dello zio di Demir. Dopo aver sperperato la sua eredità, vive nella tenuta con Demir e il suo ruolo di spia sarà determinante in diverse vicende. Interpretata dall’attrice Sibel Taşçıoğlu, è sposata con il medico Sabahattin Arcan (interpretato da Turgay Aydin), che però non ama e con cui ha avuto una figlia. La figlia sua e di Sabahattin, Betul, studia in Francia. Sermin vorrebbe che la figlia ereditasse la fortuna degli Yaman, ma la nascita dei figli di Zuleyha e Demir complica il suo piano. Betul Arcan avrà un ruolo fondamentale nella quarta stagione di "Terra Amara", ancora inedita in Italia. L'attrice che la interpreta è Ilayda Cevik, molto famosa anche per aver recitato in un'altra fortunata serie tv turca, "Love is in the air".

Tra i personaggi positivi della serie troviamo Ali Rahmet Fekeli, l’uomo che conosce Yilmas in carcere e lo adotta, condividendo con lui le sue ricchezze. Con Yilmas condivide anche l’odio per Demir Yaman, essendo da sempre innamorato, corrisposto, della madre Hunkar. Il personaggio di Fekeli è vedovo: aveva una moglie, Rana, e due figli, purtroppo tutti deceduti. Fekeli è interpretato da Kerem Alışık, 63 anni, nato a Istanbul, è molto amato dal pubblico italiano che lo ha affettuosamente soprannominato “il poeta”. Ospite a Verissimo, l'attore aveva confessato un momento delicato della sua vita: la morte del padre.

Nella servitù della tenuta degli Yaman troviamo Fadik, interpretata da Polen Emre, e le sorelle Gulten e Saniye, interpretate rispettivamente dalle attrici Selin Genç e Selin Yeninc. Quest'ultima ha raccontato a Verissimo l'origine del personaggio di Saniye: "Quando mi hanno offerto il ruolo avevo appena perso da poco mia nonna. Il regista ha ascoltato i racconti che mi legavano a mia nonna e ne ha preso spunto per costruire il personaggio di Saniye". Saniye è sposata con Gaffur Tasin, personaggio poco trasparente che si mette spesso nei guai. Gaffur è interpretato da Bulent Polat. La sorella Gulten si innamora invece di Cetin Cigerci, interpretato dall'attore Aras Senol. Nella tenuta vive anche Azize, chiamata affettuosamente "la nonnina". Azize, interpretata da Serpil Tamul, è la madre di Hunkar Yaman, nonchè nonna di Demir Yaman.

Chi è il figlio illegittimo di Adnan Yaman Nella stagione attualmente in corso su Canale 5, si viene a scoprire attraverso alcune lettere anonime che il padre di Demir, Adnan Yaman, ha avuto un figlio illegittimo. Si tratta di Fikret, nipote di Fekeli, arrivato in paese con una scusa. Nessuno sa che Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman e che sta nel segreto organizzando una vendetta verso la famiglia Yaman. Fikret è interpretato dall'attore e modello turco Furkan Palali.

Come si chiama "Terra Amara" in turco "Terra Amara" è l'adattamento italiano del titolo originale turco, "Bir Zamanlar Çukurova", letteralmente "C'era una volta a Çukurova". Çukurova è una vasta pianura nella regione della Cilicia, nella Turchia meridionale.

Dove è stato girato "Terra Amara" e dove si trova la villa "Terra Amara" è stato girato proprio dove è ambientato, nel distretto di Çukurova e ad Adana. Invece le scene dentro l'ospedale dove lavora Mujgan e dove i protagonisti vengono portati a seguito dei loro numerosi incidenti sono state girate nell'ospedale per le malattie del torace "Nusret Karasu" di Ankara, la capitale della Turchia.

"Terra Amara" in prima tv e quando viene trasmessa "Terra Amara" è una prima tv di Canale 5. In Turchia la serie tv è andata in onda dal 2018 al 2022. In Italia, è trasmessa al pomeriggio su Canale 5 dal 4 luglio 2022. Dal 5 novembre 2023 è stato aggiunto un appuntamento in prima serata, la domenica sera.

Le anticipazioni di "Terra Amara" Nella prossime puntate di "Terra Amara" ci sono alcuni colpi di scena importanti, che porranno fine alla vita di molti protagonisti. Sevda muore accidentalmente, per mano della dottoressa Umit, sua figlia segreta, che avrebbe voluto uccidere Demir. In seguito anche Demir muore durante un attentato. La moglie Zuleyha nel corso della quarta stagione, ancora inedita in Italia, si avvicina romanticamente a un nuovo arrivato in città, Hakan. Anche Fekeli muore, avvelenato tramite una siringa. Gulten muore investita, insieme alla sorella Saniye. Sarà Zuleyha a dover vendicare tutta questa violenza nel finale della serie.

Chi è Hakan di "Terra Amara" Nella quarta stagione di Terra Amara, non ancora andata in onda in Italia, compare un nuovo personaggio chiave a Çukurova: Hakar Gumusoglu. L'uomo, che si presenta con il nome falso di Mehmet Kara, è un azionista della Yaman Holding e vuole ottenere la fiducia di Zuleyha, nel frattempo rimasta vedova dopo la morte di Demir. Il loro rapporto si trasformerà in amore, ma avrà vita breve. Hakan è interpretato dall'attore İbrahim Çelikkol.