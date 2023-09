"Terra amara", la rivelazione di Murat Ünalmış: "Non sono single, nella mia vita c'è..."

"Lo dico qui per la prima volta: c'è una persona nella mia vita". Ospite per la prima volta a "Verissimo", l'attore turco Murat Ünalmış, che in "Terra amara" presta il volto a Demir, parla del proprio privato.

"Non è un'attrice, ma è un'ex giocatrice di basket come me. Quindi, in un certo senso, fa parte del mio lavoro precedente", rivela l'attore, che in passato ha giocato a basket a livello professionale.

"La famiglia è uno dei miei sogni più grandi. Credo molto nella famiglia perché dà uno scopo alla propria esistenza", spiega Ünalmış, continuando a svelare parte del proprio privato. "Penso che però sia possibile crearla solo con la persona giusta. Se Dio vorrà, non vedo l'ora".