Orietta Berti: "Parlo ancora con mia madre morta, le chiedo consigli"

"Parlo sempre con mia mamma. Quando devo fare delle cose importanti, chiedo dei consigli, a lei e ai miei cari". Ospite a "Verissimo", Orietta Berti racconta del legame speciale con i propri genitori, soffermandosi su quello con la madre Olga, venuta a mancare diversi anni fa.

Proprio a lei è legato l'unico rimorso dell'interprete di "Fin che la barca va", assente nel momento della sua dipartita: "Era la Vigilia di Natale e io ero tra i cantanti fissi di Domenica In. Quando mi hanno chiamata, sono andata subito da lei, ma la mamma già non c'era più".

"Quando ho accettato di fare la trasmissione, sapevo che la mamma era malata gravemente, però sono voluta andare lo stesso, anche per non farle capire che rimanevo a casa per lei", ricorda Berti, che la sente ancora molto vicina. "Non è mai andata via, né dal mio cuore né dalla mia mente".