"Daydreamer - Le ali del sogno", le trame della settimana 

Proseguono le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" in onda su Canale 5. Ecco, dunque, le trame della settimana dal 22 al 26 febbraio.

Sanem dopo la presentazione del suo libro riceve una notizia importante: è diventata a sua insaputa la nuova proprietaria dell’agenzia perché CeyCey e Muzaffer hanno deciso di acquistarla con i soldi di Sanem.

Nel frattempo, Can incontra suo padre Aziz che, a seguito di un malore, decide di fermarsi in città. Presto si scoprirà però che in realtà è stata una finzione.

Sanem continua a lamentarsi con Leyla del comportamento freddo e distaccato che Can ha nei suoi confronti e lo stesso fa Can con Emre, non accettando l’atteggiamento strano di Sanem.

Infine, Huma continua ad escogitare piani per allontanare Can da Sanem e obbliga Yigit a fingersi infortunato perché convinta che presto Sanem, dispiaciuta, si avvicini sempre di più a lui.