"Daydreamer - Le ali del sogno", il riassunto delle puntate precedenti

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" prosegue in prima serata su Canale 5. In attesa della puntata di giovedì 14 gennaio, ecco quello che è successo negli ultimi episodi.

"Daydreamer", il riassunto delle puntate precedenti

Sanem viene accidentalmente investita da Ygit, un avvenente ragazzo che la soccorre e comincia a corteggiarla rendendo geloso Can. Ygit, che è anche il fratello di Polen, offre un lavoro a Sanem, decisa a prendere la sua strada visto che Can ha voltato pagina e di lei non vuole sapere più nulla dal punto di vista sentimentale