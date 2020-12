"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima puntata

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata domenica 6 novembre

"Daydreamer", le anticipazioni della puntata domenica 6 dicembre

Can decide di partire per avere un momento di relax e solitudine ma non rivela a sua madre la sua destinazione. Sarà Emre ad informarla con un indirizzo falso perché ha paura che ostacoli nuovamente il rapporto tra Can e Sanem.

Infatti, come previsto, Huma contatta subito Polen che prova a raggiungere l’ex fidanzato senza però riuscire a trovarlo. Sanem, invece, conoscendo la reale destinazione di Can lo segue fingendo che il loro incontro sia una pura coincidenza. Infine Leyla, ormai fidanzata ufficialmente con Ozman, vuole che il suo rapporto con Emre sia esclusivamente un rapporto professionale.