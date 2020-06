"Dr. House" torna in tv su Italia 1: ecco le curiosità della serie cult 

Scorbutico, diffidente, intelligente, dipendente dagli antidolorifici, medico a cui interessa solo la malattia e non il paziente. Riecco il dottor Gregory House, uno dei personaggi iconici delle serie medical, che grazie al talento di Hugh Laurie è riuscito a far innamorare milioni di spettatori e spettatrici. La serie "Dr House-Medical division" torna in tv dalla priam stagione, come appuntamento fisso su Italia 1 , tutti i giorni alle 19.00, con due episodi.

Dr. House, il medico scorbutico che ha conquistato la tv Ufficio Stampa Mediaset 1 di 10 Ufficio Stampa Mediaset 10 di 10 -afp 10 di 10 ipa 10 di 10 ipa 10 di 10 -afp 10 di 10 ufficio-stampa 10 di 10 ipa 10 di 10 ipa 10 di 10 ipa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dr. House - Medical Division" è una serie televisiva statunitense di 8 stagioni e 177 episodi, ideata da David Shore e Paul Attanasio e andata in onda per la prima volta nel 2004. Nel cast oltre a Hugh Laurie, ci sono Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard, Omar Epps, Jennifer Morrison, Jesse Spences, Olivia Wilde e Peter Jacobson.

UN AMERICANO QUALUNQUE? - In occasione dei provini, Bryan Singer, produttore esecutivo della serie, dopo aver visto Hugh Laurie pare abbia esclamato: "See, this is what I want, an American guy." ("E' questo quello che voglio, un tizio americano qualunque") peccato che l'attore sia originario di Oxford.

DOTTOR HOUSE E MISTER HOLMES - Il personaggio di Gregory House è basato su quello di Sherlock Holmes, l'investigatore britannico nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. I parallelismi si sprecano , a partire dal gioco del nome Holmes-Homes-Home-House, alle spiccate capacità deduttive, al caratere burbero fino alla musica e le droghe come evasione dalla realtà. In più nella serie, House vive nell'appartamento 221B, un chiaro riferimento a Sherlock Holmes, che risiede al numero 221B di Baker Street.

IL LUPUS - Una delle battute ricorrenti nella serie riguarda il lupus (malattia autoimmune cronica di natura infiammatoria). Quando Cameron suggerisce che forse il paziente in questione potrebbe essere affetto da lupus, House che ogni volta replica "Non è mai lupus!". In un episodio della quarta stagione, arriva finalmente un paziente affetta da lupus.

UN ALTRO HOUSE - Patrick Dempsey fu preso in considerazione per il ruolo di Gregory House, ma poi la parte andò a Hugh Laurie. Poco male perché Dempsey indossò comunque il camice, perché venne scelto per Grey's Anatomy per la parte di un altro iconico personaggio, il Dr. Stranamore, AKA Derek Shepherd.

RISCHI DEL MESTIERE - Dopo qualche anno di messa in onda, Laurie confessò che la zoppia di House lo stava mettendo a dura prova fisicamente: le sue ginocchia stavano iniziando a cedere a causa della camminata storta sul set.

THE O.C. - Gregory House è un amante delle serie tv, e una delle sue preferite a un certo punto è il teen drama "The O.C.". Proprio in questa serie Olivia Wilde (la Dottoressa Remy "Thirteen" Hadley) ha recitato prima di entrare a far parte del cast di "Dr. House" nel 2007.





TI POTREBBE INTERESSARE.