Il "dottor House" Hugh Laurie dice la sua sul coronavirus con un post social

Nei giorni passati i fan del Dr. House avevano ironizzato sulla rapidità con cui il burbero medico con le sue intuizioni avrebbe trovato una soluzione al coronavirus. Hugh Laurie , celebre interprete dell'acclamata serie medica, ha voluto commentato sui social l'attuale emergenza sanitaria. L'attore in maniera sensibile ha precisato che il personaggio da lui interpretato non sarebbe in grado di sconfiggere il virus: "Ovviamente non posso parlare a nome di House, perché nessuno mi ha dato parole intelligenti da recitare, ma sono abbastanza sicuro che vi direbbe che non si tratta di 'risolvere' il Covid. Questa è un'epidemia, non un problema diagnostico. La si risolve insieme, stando separati".

Con il suo messaggio, l'attore inglese ha invitato tutti a seguire le indicazioni per la prevenzione del contagio, contribuendo in maniera simpatica alle tante campagne social con cui molti personaggi pubblici si sono fatti portavoce della necessità di rimanere in casa.

Laurie, che attualmente recita nei panni di un capitano di una nave da crociera interstellare nella serie HBO "Avenue 5", è ancora per tutti il volto burbero e magnetico di Gregory House. A quel ruolo, caratterizzato da un brutale sarcasmo e un intelletto prestigioso, Laurie ha prestato corpo e voce per otto stagioni, dal settembre 2004 al maggio 2012. La sua interpretazione gli è valsa per due anni consecutivi (2006 e 2007) il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica. L'attore inglese è stato poi protagonista nelle miniserie "The Night Manager" (2016), Chance" (due stagioni tra il 2016 e il 2017) e "Catch-22" (2019).

