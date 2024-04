"Endless Love", trama e cast della nuova serie turca in onda al posto di "Terra Amara"

La soap con Neslihan Atagül e Burak Özçivit ha già conquistato il pubblico italiano che ben conosce le storie turche, grazie a successi come "Daydreamer", "Bittersweet" o proprio "Terra amara" . Negli episodi in onda nello spazio pomeridiano prima occupato da "Terra Amara" anche due attori della soap opera di successo, Kerem Alisik e Rüzgar Aksoy, gli interpreti di Fekeli ed Ercüment Akman

Dove vedere "Endless love", la nuova serie turca in streaming e su Canale 5 "Endless Love" è la storia di un amore spontaneo impedito da un destino imposto dagli altri e reso ancor più difficile dalle profonde differenze di classe sociale. La città di Istanbul fa da sfondo alle vicende dei due protagonisti, belli e giovani, che raccontano una terra e un popolo la cui cultura affascina sempre di più il pubblico italiano. Di questo, e non solo, parla "Endless Love", la nuova serie televisiva turca che si è presa il palinsesto televisivo Mediaset. In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10 e il sabato dalle 14:30, in streaming anche su Mediaset Infinity. "Endless Love" di fatto ha ha sostituito nella programmazione quotidiana della rete "Terra Amara", serie televisiva popolarissima, ormai giunta al termine quattro stagioni e premiata con molte prime serate di successo. La nuova soap turca è appuntamento fisso degli appassionati di prodotti seriali Made in Turchia, i dizi, questo il loro nome.

A partire dallo scorso 11 marzo, la serie ha conquistato immediamente l'entusiasmo dei social che hanno apprezzato le prime puntate. Quella di portare in Italia il mondo delle serie turche si conferma quindi un'intuizione vincente per Canale 5: ancor di più perché "Endless Love" è ha vinto l'International Emmy Award 2017 con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, interpreti molto famosi in Turchia.

"Endless Love", la trama I protagonisti del drama "Endless Love" sono Nihan e Kemal. Quest'ultimo, di umili origini, un giorno incontra sull'autobus la benestante Nihan. Tra i due nasce subito un tenero sentimento e, dopo essersi frequentati, si giurano amore eterno, Endless Love, appunto. Tuttavia, la madre di Nihan, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoglu. Kemal e Nihan si incontreranno nuovamente solo dopo cinque, lunghi anni. I due si rincontreranno ad Istanbul, città dove entrambi vivono, in più occasioni. Nel primo episodio il giovane, di famiglia modesta, avrà modo di farsi valere agli occhi della ragazza salvandola da un annegamento. All'interesse reciproco corrispondono però i primi ostacoli. Kemal e Nihan si ritrovano più adulti, col primo, diventato ingegnere, chiamato a lavorare a un progetto dell'azienda di Emir. Ovviamente, i sentimenti tra i due sono rimasti intatti. Un rapporto che sarà in grado di dare vita a un triangolo amoroso che si pone al centro di una storia fatta di complotti, intrighi e segreti che affiorano da un passato che minaccia costantemente di compromettere il presente. Del resto, la più cara amica di Kemal, Leyla, nasconde un segreto che ha a che fare con la famiglia di Nihan.

"Endless Love", un drama trasmesso in 110 Paesi Dopo essere trasmessa in in Turchia tra la fine del 2015 e la metà del 2017, "Endless Love" è stata acquistata in oltre centodieci paesi (compresi gli Stati Uniti dove è stata la serie turca più vista). La soap è stata doppiata in più di cinquanta lingue arrivando anche in Italia dove le serie televisive provenienti dallo stesso Paese hanno già dimostrato di avere una accoglienza incredibile, come provano i dati di ascolto di Cherry Season - La stagione del cuore, My Home My Destiny, Dreams and Realities e, soprattutto, Terra Amara.

"Endeless Love", i premi Numerosi i premi conquistati da "Endless Love". La serie ha collezionato candidature e premi fin dalla prima stagione in Turchia, dove i due protagonisti sono diventati due vere celebriata. Parlaiamo di Neslihan Atagül e Burak Özçivit, oltre ad altri volti del cast. Tra i premi vinti, spicca l'International Emmy Award 2017 nella categoria Miglior telenovela.



"Endless Love", gli attori di "Terra Amara" nel cast Nella serie sono presenti diversi attori che abbiamo già visto in "Terra Amara". Per esempio gli spettatori ritroveranno i popolari Kerem Alisik e Rüzgar Aksoy, che nella soap opera interpretavano Ali Rahmet Fekeli ed Ercüment Akman ma sono molte le similitudini, almeno nello spirito della storia, tra Endless Love e Terra Amara. Anche nella storia di Zulehya, i due protagonisti vivevano un amore ostacolato da mille problemi. Le differenze sono soprattutto nel contesto: "Terra Amara" è infatti ambientanto negli anni Settanta, mentre "Endless Love" è una serie contemporanea.

"Endless love", il cast: chi sono Nihan e Kemal Neslihan Atagül, intreprete di Nihan, è nata ad Istanbul nel 1992 e ha alle spalle una lunga carriera nel cinema e nella televisione in Turchia. Ha ottenuto molti premi, anche internazionali, tra cui l'Oscar come Migliore attrice al Tokyo Film Festival. L'attrice, ospite a "Verissimo", ha raccontato alcuni retroscena legati all'incontro con il marito Kadir: "Qualche giorno prima delle nozze durante un litigio gli ho rotto tutti i caschi delle sue moto". Burak Özçivit, in "Endless Love" è il giovane Kemal. Attore e modello, ha oltre venticinque milioni di follower solo su Instagram. Come per la sua collega, anche Burak ha messo insieme un buon numero di ruoli per il cinema e la tv di Ankara e grazie alla suo lavoro ha conosciuto la compagna e madre del suo primo figlio, l'attrice Fahriye Evcen con cui ha recitato nella serie Çalıkuşu. Tra gli altri interpreti di "Endless Love" troviamo Kaan Urgancıoğlu nel ruolo di Emir, Zerrin Tekindor nel ruolo di Leyla e Melissa Aslı Pamuk, conosciuta in Italia per la fiction "La ragazza e l’ufficiale".

"Endless Love", quante puntate sono in italiano La serie televisiva"Endless Love" in Turchia ha avuto la durata di 2 stagioni divise in 74 episodi, ciascuno lungo dai 120 ai 140 minuti. In Italia Mediaset, che distribuisce il prodotto su Canale 5 e su Mediaset Infinity, deciderà come dividere il numero di episodi della messa in onda italiana.

Che cosa significa "Endless love" in italiano (Kara sevda)? In Italia il titolo della serie è stato adattato all'inglese "Endless Love", (Amore infinito). In realtà il il primo titolo previsto per la serie era Düş Bahçesi ovvero: "Il giardino dei sogni". Tuttavia, un'accesa discussione tra Zerrin Tekindor e il regista Volkan Kocatürk sul set della serie portò l'interruzione delle riprese. Il regista iniziale decise pertanto di rinunciare alla direzione della soap e, di conseguenza, il titolo della fiction fuo modificato in "Kara Sevda" ("Amore cieco").

Dove è stato girato "Endless Love"? Le riprese della nuova soap turca di Canale 5 sono state effettuate interamente nella città di Istanbul, in Turchia, fatta eccezione per la scena dell'incidente minerario della prima puntata, che è stata girata nel comune di Zonguldak.