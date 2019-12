"Uomini e donne", Juan Luis frena Gemma: "Voglio conoscerti, ma rispetta i miei tempi"

La puntata di "Uomini e Donne" in onda martedì 3 dicembre aggiunge un nuovo capitolo alla lunga conoscenza che vede impegnati Gemma Galgani e Juan Luis. Nel salotto di Maria De Filippi, i protagonisti del Trono Over raccontano i bei momenti trascorsi durante la loro ultima uscita insieme anche se, fin da subito,

Gemma avverte un certo distacco da parte del cavaliere. "Ma se balliamo in maniera passionale come mai non ti viene spontaneo darmi un bacio vero? - chiede la dama torinese - Non puoi pianificare certe cose e ieri sera c'erano tutte le premesse perché ci fosse un gesto più importante". Immediata la risposta di Juan Luis, che spiazza Gemma: "Per me si tratta di una cosa importante, è il preludio per poi stare insieme addirittura fisicamente. Quindi devo esserne sicuro al 100%".

Quindi l'uomo si sofferma nuovamente sulle emozioni che sta provando, sull'interesse che Gemma ha suscitato in lui e sulla volontà di continuare a conoscerla ancora, con la condizione però che vengano rispettati i suoi tempi.