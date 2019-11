"Uomini e Donne", furiosa lite in studio tra due dame: "Ti tiro una ‘ventagliata’ in faccia"

Dopo la discussione del 27 novembre che ha coinvolto, tra gli altri, Simone, Valentina Autieri e Valentina F., nella puntata del 28 novembre gli animi sembrano tutt'atro che placati. Epicentro della lite, questa volta, è la sfilata a tema "pigiama party per due" che si è rivelata una vera e propria miccia per far esplodere del risentimento che evidentemente le due dame covavano da tempo.

Nonostante l'occasione gioiosa, o quantomeno divertente, della sfilata Valentina Autiero non ha trattenuto un commento al veleno nei confronti di Valentina F. “Non credo che ti vesti in questo modo la prima sera con il tuo uomo” le dice riferendosi al pigiama da unicorno.

“Per questo stai qua da 4 anni” controbatte la dama, scatenando l'immediata reazione della rivale che, senza troppi peli sulla lingua, ha esclamato: “Senti ciccia bella, ti tiro una ventagliata in faccia”. Valentina F. non si fa intimorire e ribatte: "Senti, se hai rosicato perché ti ha scaricata piantala, basta".