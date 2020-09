Tensione tra Armando e Gianluca per Lucrezia: "Non scherzare con me"

Tensione nello studio di "Uomini e Donne" tra il tronista Gianluca e il cavaliere Armando. Causa del contendere tra i due è la corteggiatrice Lucrezia: la ragazza, dopo essersi presentata per corteggiare il primo, nel corso del programma ha iniziato a frequentare l'altro. Un atteggiamento che non è piaciuto al tronista, tanto da arrivare a un ultimatum per la ragazza.

Nel frattempo, Armando non nasconde di essere molto interessato alla donna che, nella puntata odierna, ha deciso di ballare con lui. Episodio che ha surriscaldato gli animi in studio: “Continui a fare battute stupide senza senso” – dice il tronista al suo insospettabile rivale– “non scherzare con me, non ho bisogno di confrontarmi con te che fai lo spiritoso“, ma Armando replica “a me di te non me ne frega nulla. Io tutto quello che faccio, lo faccio per lei, non per te”.