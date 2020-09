"Mi ha presa da dietro", Gemma descrive il massaggio di Paolo

Continua la frequentazione tra Gemma e Paolo. Dopo qualche incomprensione iniziale, Gemma ha già confidato di sentirsi trascurata, i due si sono rivisti fuori dagli studi di "Uomini e Donne" e Paolo ha massaggiato la schiena della dama torinese. "Mi ha presa da dietro. È stato bellissimo", spiega Gemma, ma Tina incredula ha voluto che Paolo replicasse il massaggio in studio.

Gemma ha poi parlato anche di un bacio alla fine dell'esterna, "un bacio umido" con Paolo che però non ha confermato la versione della dama. "Era un bacio a stampo, i baci passionali sono altri, ma non si è creata l'occasione", ha raccontato il cavaliere. "Si fa dei film da sola lei", ha commentato infine l'opinionista Gianni Sperti. Ma Gemma non si arrende: "Va bene, vedremo se succederà".