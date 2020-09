Prime incomprensioni tra Gemma e Paolo: "Mi aspettavo volesse passare il compleanno con me"

Archiviata la conoscenza con Nicola Vivarelli, Gemma Galgani si è lanciata in una nuova avventura. Nelle scorse puntate la dama torinese di "Uomini e Donne" si era avvicinata a Paolo. Tuttavia, tra i due le cose non sembrano essere partite sotto i migliori auspici. Gemma, infatti, nella puntata odierna si è detta delusa per l'atteggiamento del cavaliere che non è voluto uscire con lei: "Era il giorno del suo compleanno - spiega in studio - e mi aspettavo volesse festeggiare insieme a me".

Parole che hanno scatenato i commenti dell'opinionista del programma, Tina Cipollari: "Gemma, le persone possono essere stanche e non avere le stesse tue energie. Anzi, ti dò un consiglio, tienitele per la vecchiaia". Nel frattempo, un nuovo corteggiatore si è fatto avanti con lei, si tratta di Biagio che ha espresso la voglia di approfondire la sua conoscenza.