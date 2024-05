Diego Abatantuono ad "ArciZelig" 2009 con Claudio Bisio, Katia & Valeria 

Vi ricordate Claudio Bisio nei panni del tronista Claudiano? Nel 2009 ad "ArciZelig" si inscenava "Uomini e Donne" e a corteggiatore il famoso tronista dai lunghi capelli biondi c'erano Katiana e Valeriana. "Ciao Maria, ciao palinsesto, ciao Claudiano e benvenuto al 2009 che non ho avuto ancora la possibilità di salutare", esordiva Valeriana.

"Ah non hai ancora avuto modo di salutare il 2009? Bella cafonata Valeriana saluti il 2009 senza dire addio al 2008" interviene Katiana. "Senti Katiana non mi devi certo dire tu cosa fare della mia vita, va bene? Ricordati che nella vita non ci sono sconti, specialmente in questo periodo di crisi", ribadisce Valeriana mentre insieme all'altra corteggiatrice chiede a Claudiano cosa ne pensa della crisi in Italia. Dopo aver sorvolato sull'argomento, Claudiano racconta del suo nuovo suv: "Venendo qui ho superato uno con una faccia da pirla" dice, facendo il gesto delle corna.

Poco dopo fa l'ingresso sul palco Diego Abatantuono: "Se non esce quel cornuto che mi ha fatto le corna faccio il rastrellamento!".