"GF Vip", prima lite tra Gregoraci e Pretelli: "Non siamo fidanzati"

Prime piccole frizioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al "Grande Fratello Vip". “Pomeriggio cinque” mostra come tra i due non siano solo rose e fiori. Il ragazzo, dopo il messaggio in coda all'aereo per Elisabetta, ha chiesto se ci fosse qualcuno ad aspettarla fuori dalla Casa. “Io e te abbiamo una bella complicità, ma non stiamo insieme - dice l’ex moglie di Flavio Briatore - “Mi sembra tu stia esagerando".

L’ex velino, che sembra molto preso, confessa: “Non capisco…”. Il tutto condito dal botta e risposta per le parole di Pierpaolo in confessionale in cui aveva parlato di “paletti” messi da Elisabetta. “I paletti li metto dove voglio io", dice la showgirl che consiglia dolcemente a Pretelli: "Rilassati un po’”. Uno piccolo screzio che sembra già essersi risolto. “Amici come prima…”, scherza lui. “Noi dai smettila”, la pronta replica di Gregoraci.