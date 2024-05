La giovane cantante, vincitrice del Festival di Sanremo con il brano "La noia", e rappresentante per l'Italia all’Eurovision Song Contest 2024, è già salita sul palco per le prove. Sul profilo ufficiale della manifestazione sono apparse così le prime immagini dell'artista, che mostrano una scenografia, che richiama l'immagine di una foresta, al cui centro c'è un trono composto da rami intrecciati.

Tgcom24

L'anticipazione della performance L'outfit di Angelina e delle cinque ballerine, che compaiono negli scatti delle prove, richiama il tema della foresta della scenografia: una tuta nude look con disegni di rami intrecciati sulle braccia e sulle gambe, mentre la giovane artista indossa anche un bustier nero come gli anfibi che ha ai piedi.

Angelina si esibirà il 9 e l’11 maggio, dato che è già qualificata come parte dei Big Five, ovvero i cinque Paesi che hanno accesso diretto alla finale. La finalissima si terrà l'11 maggio, giorno in cui scenderà in campo anche Angelina rappresentante dell'Italia insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e alla Svezia, campione in carica. Per gli amanti delle statistiche è la terza volta che l'Italia si ritrova a concorrere a Malmo. Nel 1992 fu rappresentata da Mia Martini con "Rapsodia", arrivata quarta, e nel 2013 da Marco Mengoni con "L'Essenziale", piazzatosi settimo.

Dalle immagini la performance si preannuncia spettacolare e alcuni tra i follower sono già convinti: "Ha già vinto" commentano in molti.

Dopo il risultato di Sanremo 2024 il video della finale di Amici 22 è tornato a galla, diventando virale sui social. In quell'occasione Malgioglio tesseva le lodi di Angelina Mango per la sua impronta internazionale che le avrebbe permesso grandi cose. "Vincerai prima Sanremo e poi l’Eurovision. Noi abbiamo un gioiello. Se non fai né l’uno e né l’altro non ha importanza perché sei meravigliosa", aveva detto il cantante e paroliere che all’epoca era insegnante nel programma di Maria De Filippi.



ll primo album in arrivo e il singolo Angelina Mango ha annunciato dal palco del Fabrique di Milano, poche settimane fa, l'uscita del suo primo album "Poké Melodrama", fuori il 31 maggio. A ottobre 2023 invece è uscito il singolo "Che t'o dico a fa'", dopo i numerosi successi dell'estate, tra cui il doppio platino della hit da oltre 40 milioni di stream "Ci pensiamo domani".

Il brano scritto da Angelina con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, è il manifesto della cifra stilistica della cantautrice, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla musica. Con il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l'unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà. Partendo da una melodia lenta, il pezzo esplode in un sound che richiama la tradizione vestita di modernità e travolge chiunque l'ascolti, così come fa l'amore quando arriva all'improvviso senza chiedere il permesso. E' una conferma di Angelina della voglia di vivere che la caratterizza e della necessità di godersi l'attimo.