Elisa Isoardi a "Striscia la Notizia": scatta il bacio con Enzo Iacchetti

Visita a sorpresa di Elisa Isoardi a "Striscia la Notizia". Per la gioia di Ezio Greggio, e soprattutto di Enzo Iacchetti, la conduttrice si è presentata in trasmissione, ironia della sorte, proprio quando Iacchetti, grande fan della show girl, era in ritardo per un imprevisto.

Al suo arrivo però il conduttore del tg satirico ha potuto abbracciare la collega, che nel frattempo lo aveva sostituito nella conduzione del programma, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. I due infatti hanno rispettato le norme anti Covid, stringendosi attraverso una "parete" di plastica, come avviene nelle cosiddette "stanze degli abbracci" all'interno delle case di riposo. Non solo abbracci però: tra Iacchetti e l'ex di Matteo Salvini è scattato anche un bel bacio a stampo.