Coronavirus, Paolo Brosio: “Un mese in ospedale e decine di tamponi, ora sono guarito”

Paolo Brosio racconta la sua odissea tra ricoveri e tamponi a “Fuori dal Coro”. “Ho avuto il Covid, non ho mai sofferto ma i tamponi continuavano a essere positivi”, spiega il giornalista in collegamento con la trasmissione di Mario Giordano.

Brosio doveva entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma poco prima dell’inizio del reality, il 18 settembre scorso, è stato ricoverato in ospedale per una polmonite: “Ma non sono mai stato male", assicura l'ospite del programma di Rete 4.

"Facevo la mia ginnastica in camera, non vedevo l’ora di tornare a fare la mia vita normale ma quei cavolo di tamponi non venivano ma positivi nonostante le cure: c’era da diventare matti”, aggiunge Brosio.

Dopo 27 giorni trascorsi in ospedale e decine di tamponi eseguiti finalmente il giornalista è guarito ed è pronto a entrare nella casa del GF Vip: “Sto aspettando l’ok dalla produzione, da Mediaset ed Endemol”.