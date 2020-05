Balotelli-Chiellini, pace fatta grazie a "Le Iene"

Pace fatta tra l’attaccante del Brescia Mario Balotelli e il difensore juventino Giorgio Chiellini. Dopo le dichiarazioni del bianconero contenute nel suo libro autobiografico in cui dice che Balotelli è “una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi” - in riferimento ad alcuni episodi capitati durante la “Confederations Cup” del 2013 – il bomber bresciano ha replicato attraverso il suo profilo social con “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia".

Dopo questo botta e risposta, "Le Iene" sono andata a casa di Balotelli per fargli firmare una maglia da regalare a Chiellini. Al momento della consegna i due si sono chiariti grazie a una videochiamata: "Mi hai pugnalato, ma ti voglio bene", sono le parole di Super Mario. La risposta dello juventino mette fine alle polemiche: "Sbagliando, ho imparato".