Da Ennio Morricone a Sean Connery e Gigi Proietti: nello spettacolo un 2020 di addii pesanti

Il 2020 è stato un anno drammatico e triste per molti versi. E non ha fatto eccezione per quanto riguarda la consueta lista dei personaggi famosi che ci hanno lasciato. Il mondo dello spettacolo ha visto andarsene molti personaggi iconici, che hanno fatto la storia del cinema, del teatro della musica. Da Ennio Morricone a Gigi Proietti, passando per Max Von Sydow, Franca Valeri, Alan Parker e Sean Connery, ricordiamo chi non c'è più.