Morto David Prowse: impersonava Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari

IPA

L'attore britannico David Prowse, conosciuto soprattutto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari, è morto all'età di 85 anni dopo una breve malattia. Soprannominato scherzosamente "Darth Farmer" (contadino) dalla collega Carrie Fisher per il suo forte accento, aveva ottenuto la parte soprattutto per la sua presenza fisica: alto oltre 2 metri, aveva un fisico imponente da sollevatore di pesi.