Eterna Principessa Leia: fan e colleghi ricordano Carrie Fisher nel giorno del suo 64esimo compleanno

Carrie Fisher è tragicamente scomparsa nel 2016 a 60 anni, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei fan di Star Wars di tutto il mondo. L'iconica Principessa Leia avrebbe compiuto 64 anni e la ricorrenza è stata celebrata con una serie di omaggi sui social, da parte di suoi colleghi e di fan della saga. L'attrice, dopo essere stata protagonsita nella trilogia originale, è stata determinante per rilanciare negli ultimi anni il franchise con la trilogia sequel iniziata nel 2015; a causa della sua prematura morte, sono stati poi utilizzato filmati già girati per completare l’arco narrativo del suo personaggio nel capitolo finale "Star Wars: The Rise of Skywalker".