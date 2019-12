Alla presentazione del nuovo Star Wars vanno via le luci, J.J. Abrams: "E' il fantasma di Carrie Fisher" 

"Star Wars: L'Ascesa di Skywalker" mostrerà per l'ultima volta Carrie Fisher , morta tre anni fa, tramite trovate tecnologiche e il recupero di scene inutilizzare da "Il Risveglio della Forza". Durante la conferenza stampa di presentazione, il regista J.J. Abrams ha parlato dal palco di come abbia gestito l'assenza dell'attrice sul set. Durante il suo intervento le luci si sono spente per un momento. "Ciao Carrie" ha reagito Abrams, spiegando: "E' proprio da Carrie fare una cosa del genere".

Al Pasadena Convention Center erano presenti i protagonsiti e i produttori del nono capitolo della saga, in arrivo nei cinema il 18 dicembre. Parlando del film, il regista ha spiegato di come sia centrale la presenza del personaggio di Leia: "Il suo personaggio è davvero il cuore della storia. Ci siamo resi conto che non potevamo raccontarla senza di lei. Avevamo del materiale realizzato per Episodio VII e ci siamo resi conto che potevamo utilizzarlo in un modo nuovo. Abbiamo perso Carrie, ci ha spezzato il cuore, ma è morta. Stavo lavorando a questo film e mi sono reso conto che avevamo bisogno di lei".

