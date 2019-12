"Star Wars: L’ascesa di Skywalker" proiettato in anteprima assoluta per un fan malato terminale

"Star Wars: L’ascesa di Skywalker" uscirà al cinema il 18 dicembre ponendo fine alla saga dopo 42 anni. Un uomo, malato terminale al Rowans Hospice di Waterlooville in Inghilterra e appassionato del franchise fantascientifico, aveva espresso in Rete il suo ultimo desiderio: vedere il capitolo finale nel caso la sua malattia gli avesse impedito di arrivare a metà dicembre. La Disney si è attivata e ha regalato una speciale anteprima al paziente.

La richiesta era arrivata a Bob Iger, amministratore delegato della Disney, che ha mandato un suo dipendente ad esaudire il desiderio. L’ospedale britannico ha organizzato una festa a tema Star Wars per il paziente, con tanto di Wookiee, droidi e Stormtroopers. Il social media manager del Rowans su Twitter ha scritto: "Un uomo della Disney davvero gentile si è presentato al nostro ospedale con un laptop e un film molto importante. Il nostro bravissimo paziente ha potuto vedere il film con suo figlio”.

In una nota stampa diffusa dall'hospice, il paziente ha sentitamente ringraziato per il regalo: “Voglio solo fare i miei più grandi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che ciò avvenisse. Sono un grande fan di Star Wars e quello che sto passando è terribile. E poi, ciliegina sulla torta, ho pensato che non avrei visto il film che aspettavo di vedere dal 1977! Non riesco ancora a crederci. L’unico modo in cui riesco a descriverlo è dirvi che questo deve essere ciò che si prova a sentirsi dire che hai vinto un milione di sterline”.

La proiezione speciale è stata commentata da Mark Hamill che ha ringraziato la Disney del gesto sul suo profilo Twitter, e anche da Bob Iger: “Che la Forza sia con te e con tutti noi!”, ha scritto il Ceo.

TI POTREBBE INTERESSARE: