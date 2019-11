In "The Mandalorian" c'è una sorpresa che sta facendo impazzire la Rete

"The Mandalorian" è una delle prime novità del servizio di video in streaming Disney+ (in Italia arriverà a marzo). La serie live-action di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars tra "Il ritorno dello Jedi" e "Il risveglio della Forza" vede come protagonista il cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. La prima puntata ha esordito negli Stati Uniti, regalando ai fan un colpo di scena inaspettato...