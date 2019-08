Supereroi, Star Wars e fantasy: le serie inedite in arrivo in autunno

Nonostante quello estivo non sia stato un periodo morto per le uscite di serie tv di richiamo ("Stranger Things", "La Casa di Carta" e "Big Little Lies" su tutte), l'autunno sarà come al solito incandescente in fatto di nuovi arrivi. Scopriremo la qualità (o meno) di alcuni titoli inediti che approderanno sul piccolo schermo e che destano già da tempo grande curiosità e attesa, come " The Mandalorian", "Watchmen", "The Witcher" e "Batwoman" .

Il 12 novembre debutterà negli Usa la piattaforma streaming della Disney e la prima freccia nella faretra della Casa Di Topolino è legata a un marchio importante come Star Wars. Nella stessa data sarà infatti diffusa "The Mandalorian", la prima serie televisiva tratta da quella saga, scritta e prodotta da Jon Favreau ("Iron Man", "Il re leone"). La storia, liberamente ispirata al personaggio di Boba Fett e suo padre Jango, racconterà di un solitario pistolero mandaloriano che raggiunge gli angoli più remoti della galassia, distanti dal controllo della Nuova Repubblica. Protagonista è Pedro Pascal ("Game of Thrones" e "Narcos").



Su Hbo arriverà "Watchmen" nuovo adattamento seriale della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (dopo il film di Zack Snyder del 2009). Alla regia troviamo Damon Lindelof, in passato dietro a serie come "Lost" e "The Leftovers". Lindelof ha già specificato che non sarà un sequel vero e proprio, ma una storia ambientata dopo gli eventi della graphic novel ("Non sto ovviamente creando questo mondo da zero, ma sto semplicemente aggiungendo qualcosa a un universo già creato", ha detto). Da quello che si è capito fino ad ora assisteremo a un mondo in cui i vigilanti sono ancora fuorilegge mentre è la polizia a esseri mascherata per combattere il crimine. Nel cast Regina King, Don Johnson, Jeremy Irons, Tim Blake Nelson.



Tocca poi a "The Witcher" adattamento ad opera di Netflix dei romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski (da cui è stata tratta anche una serie di videogiochi). Ambientata in un oscuro mondo medievaleggiante popolato di creature fantastiche, la storia si concentra su un solitario cacciatore di mostri, interpretato da Henry Cavill, protagonista dell'ultimo Superman visto al cinema.



Farà il suo debutto sull'emittente The CW anche "Batwoman", la nuova serie creata da Greg Berlanti e Caroline Dries che aggiungerà la supereroina Kate Kane all’Arrowerse. In questo universo supereroistico Ruby Rose di "Orange Is The New Black" interpreterà la prima eroina lesbica dei fumetti. In un mondo in cui Batman si è ritirato da Gotham City, Kate sarà pronta a soffocare la risurrezione criminale di una città in crisi. Ma solo dopo aver superato i propri demoni.