"Batwoman", è ufficiale: la serie tv con Ruby Rose si farà

Dopo l’apparizione nell'episodio crossover tra "Supergirl", "The Flash" e "Arrow", il personaggio di Batwoman interpretato dall'attrice Ruby Rose ("Orange Is the New Black") avrà uno show tutto suo. L'emittente americana The CW ha infatti ordinato non solo un pilot, ma un’intera serie, dedicata alla supereroina della DC Comics descritta come una giovane lesbica addestrata per combattere. Con tutta probabilità la vedremo in tv a fine 2019.