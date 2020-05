Addio a Jerry Stiller, veterano della comicità Usa e padre di Ben

E' morto a 92 anni Jerry Stiller. Attore comico e autore, è stato per anni protagonista in coppia con la moglia Anne Meara . Stiller è stato un volto popolare anche della tv partecipando a serie famose come " Seinfeld " e " King of Queens ". La notizia è stata data via Twitter dal figlio Ben , accanto al quale Stiller aveva recitato in alcuni film come " Zoolander " e " Lo spaccacuori ".

Per molti era solo il papà di Ben, che in quanto a notiorietà ha avuto una carriera più importante. Ma Jeremy Stiller ha calcato le scene per oltre 50 anni, partecipando a quasi 40 film (tra questi "Airport '75", "Hairspray - Grasso è bello", sia l'originale che il remake, "Buona fortuna Mr. Stone") e a serie televisive popolarissime, come "Seinfeld" e King of Queens".

"Mi addolora annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali - ha scritto Ben in un Tweet -. E' stato un grande padre e nonno, e marito devoto di Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene, papà".

Anne Meara non è stata semplicemente la moglie a cui Jerry è rimasto devoto fino alla morte di lei, nel 2015, ma anche la sua compagna di lavoro in un duo comico che tra gli anni 60 e i 70 negli Stati Uniti ha avuto grande successo. A lei e al loro matrimonio durato oltre 50 anni, ha anche dedicato l'autobiografia "Married to Laughter",

I fan della rock band canadese Rush ricorderanno invece Jerry Seinfeld per il cameo nei panni di se stesso, nei filmati usati dal gruppo nel 2004 e 2007 per i tour "R30" e "Snakes & Arrows".

