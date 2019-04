Ben Stiller le cede il posto in metrò, passeggera "impazzisce" a New York

Mentre viaggiava sulla metrò di New York, Ben Stiller ha ceduto il posto a sedere a una donna che, dopo averlo riconosciuto, è letteralmente impazzita. Nel video pubblicato su Instagram da un passeggero, la signora non è riuscita a tenere a freno l'eccitazione e la sorpresa: si è sciolta i capelli, lasciandosi andare a una danza celebrativa. "Ti amo tanto", ha detto, chiedendo poi: "Per favore facciamo un video insieme". Il noto attore, divertito, si è prestato.