Coronavirus, addio a Detto Mariano: arrangiò i grandi successi di Celentano, Mina e Battisti

"Canzone", "L'immensità", "Il ragazzo della via Gluck", "Insieme", "Emozioni", "Nel sole". Sono solo alcuni dei grandissimi successi dietro i quali c'è il lavoro di Detto Mariano, in veste di paroliere, compositore o arrangiatore. Nato a Monte Urano, in provincia di Fermo il 27 luglio del 1937, Mariano Detto (il suo vero nome), dopo un inizio difficile come musicista vede cambiare la sua vita nel 1960, quando durante il servizio militare incontra una recluta particolare... il suo nome è Adriano Celentano. Il Molleggiato gli propone di entrare come tastierista nel suo gruppo, I Ribelli. E per questo Mariano si trasferisce a Milano.

Quando nasce il Clan di Celentano Mariano ne diventa l'arrangiatore ufficiale. Il sodalizio dura quasi dieci anni e si interrompe a causa ella rottura burrascosa tra Celentano e Don Backy, di cui Mariano aveva curato la gran parte della produzione, a partire dal brano simbolo, "L'immensità". Dal 1968 inizia così a lavorare con altri artisti, tra cui Lucio Battisti, Mina, Al Bano, I Camaleonti e l'Equipe 84. Negli anni 70 torna a lavorare con il Clan (sua la colonna sonora di "Yuppi Du") e compone alcune delle sigle più celebri dei cartoni animati del periodo, come "Mazinga Z", "Judo Boy", "Gundam", "Astroganga" e "Temple e Tam Tam".

Il decennio successivo è quello delle colonne sonore. Sono sue quelle di gran parte delle commedie italiane che sbancano al botteghino. Le musiche dei film di successo di Celentano e Renato Pozzetto, da "Il bisbetico domato" a "Qua la mano" e "Asso", da "Mia moglie è una strega" a "La casa stregata" e "Il ragazzo di campagna", sono sue. Ma anche quelle di "Eccezziunale veramente", "Ratataplan" è "Spaghetti a mezzanotte".

Nel 2006 è stato insignito del "Leone d'oro alla carriera".

