Addio a Eddie van Halen: il leggendario chitarrista e fondatore dei Van Halen è morto a 65 anni per un cancro

Vita e successi Nato in Olanda e cresciuto in California, Eddie van Halen fondò nel 1974 i Van Halen con il fratello maggiore Alex, batterista. Cresciuto nel mito di Eric Clapton, Eddie con la band raggiunse il successo commerciale alla fine del decennio e in particolare con "1984", cinque volte disco di platino e scrigno della più celebre hit della band, "Jump".

Con i quattro dischi seguenti, "5150" (1986), "OU812" (1988), "For Unlawful Carnal Knowledge" (1991) e "Balance" (1995), i Van Halen scalarono le classifiche; successivamente la band rallentò la propria produzione e dopo una serie di avvicendamenti arrivò "Van Halen III", del 1998. Ma fu un insuccesso di critica e di vendite. L'ultimo lavoro del gruppo, "A Different Kind of Truth", è del 2012.

L'annuncio della scomparsa - Il figlio Wolf, in un post su Instagram, ha confermato la scomparsa del padre. "Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso questa mattina la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro - si legge -. Ogni momento che ho passato con lui, sopra o fuori dal palco, è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e credo che non riuscirò mai davvero a riprendermi da questa perdita".