Eddie van Halen lotta da anni contro un tumore alla lingua e alla gola: "Colpa del plettro della chitarra"

Da circa vent'anni Eddie van Halen , 64 anni, combatte la sua silenziosa battaglia contro un cancro alla lingua e alla gola. Nel 2000 la prima diagnosi e un intervento per la rimozione di un terzo della lingua. Ma la malattia si è ripresentata cinque anni fa e da allora, come riferisce TMZ, il chitarrista e co-fondatore dei Van Halen fa la spola tra gli Stati Uniti, dove vive e la Germania, per sottoporsi a cure e terapie.

Fumatore accanito e consumatore di droghe per anni van Halen ha sempre dichiarato che i suoi polmoni sono puliti e che le cause della malattia sono da ricercare altrove.

Secondo il chitarrista a causare il tumore sarebbero stati i plettri di metallo usati oltre vent'anni fa e tenuti in bocca a contatto con il punto della lingua che gli fu poi rimosso dopo l'insorgere della malattia.

Nel corso degli anni però le cellule tumorali sono migrate fino in gola creando metastasi e sebbene i medici le abbiano eliminate il chitarrista continua a combattere con le recidive del tumore che si ripresenta sempre più aggressivo.

Stando a fonti a lui vicine tuttavia per ora, almeno in apparenza, van Halen starebbe bene, purtroppo non al punto però da poter tornare ad esibirsi con il suo gruppo.