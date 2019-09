Emma si deve fermare: "Un problema di salute, ma tornerò più forte di prima"

Il film girato con Gabriele Muccino , il nuovo singolo scritto da Vasco Rossi . Per Emma sembrava un momento d'oro ma spesso il destino ci mette lo zampino. E così la cantante deve fermarsi per un problema di salute . Lo ha annunciato lei stessa con un post su instagram . "Questo non era il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e non creare allarmismi inutili. Tornerò più forte di prima!".

Come ha detto John Lennon nella frase che Emma ha messo nel post, "la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani". E così le cose che aveva pianificato per il momento devono essere accantonate per cose più urgenti. Per questo Emma non sarà a Malta settimana prossima per il concerto di Radio Italia, e ha voluto spiegarlo personalmente ai fan, scusandosi per questo intoppo.



Quando aveva 25 anni, poco prima di entrare ad "Amici", Emma aveva dovuto affrontare un tumore alle ovaie. Un'esperienza dura finita fortunatamente bene e che lei stessa aveva raccontato in anni recenti. Ora non dice quale sia il problema ma la frase "Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi" lascia pensare a un problema analogo. Ma la sua preoccupazione è rassicurare chi la segue: "Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Andrà tutto bene".