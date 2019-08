In attesa del nuovo singolo, scritto da Vasco Rossi e di cui anticipa uno stralcio condividendolo sui social, Emma Marrone va alla grande, anzi "al massimo" anche in amore. E quanto sostiene il settimanale Chi, che l'ha immortalata in barca a Capri con l'aitante e muscoloso modello Nikolai Danielsen , 38 anni, con cui, come rivela il tabloid, la salentina avrebbe una liaison sentimentale...

I due sembrano molto "intimi", anche se la cantante non ha ancora mai parlato di fidanzati e di amore. Ne parla invece nei primi versi del brano "Io sono bella", il primo estratto da un nuovo album di inediti in studio, atteso nei negozi entro la fine di quest'anno e scritto per lei dal rocker di Zocca. " (...) fammi godere adesso / Solo per un istante / Io mi accontenterò / E ti amerò durante (...)", questi i versi che l'artista ha postato sui social.



Intanto in barca con vista Fraglioni la bella salentina, 36 anni, si è "goduta" l'aitante modello dal fisico scolpito Nikolai Danielnsen, prima di partire per Formentera con una persona speciale, suo fratello Checco, per una vacanza in famiglia.



Sulla sua ipotetica "relazione" con Nikolai non ci sono conferme da parte dell'interessata, ma tanti indizi. Sul profilo di lui ad esempio, ecco una foto insieme con Emma in barca, poi ci sono i commenti che si scambiano a vicenda: like ed emoticon con tante stelline un altro segnale di gradita complicità tra i due, che si sono conosciuti per caso... e che ora sembrano molto, molto vicini.