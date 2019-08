Emma ritorna alla grande con Vasco: "Quando mi ha regalato una sua canzone ho pianto"

"Sono andata allo stadio Olimpico di Roma per il suo concerto, come faccio per ogni suo tour. Ho voluto incontrarlo per ringraziarlo, prima di allora non avevo mai voluto incontrarlo. Era una cosa troppo grande per me, avevo paura di un impatto negativo", ha raccontato. "Ci siamo studiati e piaciuti. Lui è umano, anzi superumano. Fa una musica che è verità".



Il primo appuntamento per i fan è il 6 settembre con il singolo "Io sono bella", che anticiperà il nuovo album di Emma: "Arriverà entro la fine dell'anno e mi piacerebbe festeggiare il mio compleanno all'Arena di Verona". All'orizzonte anche il debutto cinematografico nel film di Gabriele Muccino "I migliori anni", in sala dal prossimo 13 febbraio: "Io e Muccino siamo amici, ma non mi sarei mai aspettata una proposta del genere".



Un'esperienza forte quella del set, soprattutto la scena del parto: "Ho avuto un attacco di panico. La scena in cui partorisco l'ho girata all'Umberto I di Roma, dove sono stata ricoverata per il tumore che ho avuto tempo fa. Recitare mi ha insegnato tante cose su di me. Gabriele mi ha voluta naturale e senza schemi. Per fortuna è la cosa che riesco a fare meglio!".