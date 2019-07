Emma Marrone si sposa... sul set, ma su Instagram fa il dito medio

Emma Morrone sposa in bianco... ma solo per esigenze di copione. La bella cantante ha infatti pubblicato su Instagram una foto dal set del film “I migliori anni” di Gabriele Muccino, in cui interpreta la moglie di Claudio Santamaria. Subito dopo però ecco comparire un altro scatto molto meno "romantico". La salentina infatti, in giacca nera e senza reggiseno sotto mostra il dito medio e scrive: "Lo so non è un gesto elegante. Ma qualche volta è necessario....".