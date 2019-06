La musica è solo in pausa. Ora nella vita di Emma Marrone c'è il cinema. Eccola, come mostrano le foto del settimanale "Chi", nella nuova veste di attrice per il nuovo film di Gabriele Muccino con Claudio Santamaria "I migliori anni". Con tanto di pancione. "Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film con lui ero titubante, anche per il cambio di look da bionda a mora. Ci ho messo un anno a dire sì", dice la cantante.