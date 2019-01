Olivia Newton-John smentisce i rumors: "Non sto morendo, sto bene..."

Olivia Newton-John ha risposto con un sorriso alle indiscrezioni che la volevano in un punto di morte. Attraverso un video pubblicato su Twitter la protagonista di "Grease" ha infatti rassicurato i fan: "Buon anno a tutti! Volevo solo dire che i rumors sulla mia morte sono ampiamente esagerati, per citare una frase molto famosa (attribuita a Mark Twain ndr.)".

Happy New Year! Here’s to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.twitter.com/1Nd2jIcRb1

Il 2019 si apre quindi all'insegna della grinta e della voglia di lottare per lei, che dal 1992 sta combattendo contro il cancro. Nel video pubblicato su Twitter ammette di sentirsi bene e augura a tutti "un 2019 felice e in salute. Grazie per il vostro straordinario amore e supporto da parte mia e dall'Olivia Newton-John Cancer Wellness Center di Melbourne, Australia".