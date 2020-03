Addio a Mark Blum: recitò in "Mr Crocodile Dundee" e "Cercasi Susan Disperatamente"

LEGGI ANCHE>

“Mark era un uomo straordinario, un collega e un amico - scrive Madonna su Instagram - purtroppo è stato sconfitto dal coronavirus. Sono vicina alla sua famiglia e ai suoi cari. Lo ricordo come una persona divertente, gentile e professionale quando eravamo sul set di 'Cercasi Susan Disperatamente'...".

Madonna prosegue chiedendo ai fan di non sottovalutare il virus e fa un appello: "Questa è l’ennesima prova del fatto che questo virus non è uno scherzo, non è qualcosa da sottovalutare e non possiamo fingere che sia qualcosa che non possa colpirci. Dobbiamo essere grati, dobbiamo avere speranza e aiutarci l’un l’altro, seguendo le regole della quarantena".

