Coronavirus, è morta l'attrice Lucia Bosé: da Miss Italia al cinema, la splendida cassiera diventata diva

E' morta a 89 anni l'attrice italiana Lucia Bosé, madre del cantante Miguel Bosè. La donna era già in cattive condizioni di salute per patologie pregresse, come si legge sul quotidiano spagnolo El Pais, che ha dato la notizia. A confermare la scomparsa della madre è stato lo stesso figlio Miguel con un post sui social: "Cari amici ... Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. Si trova già in un posto migliore".